На Харківському напрямку ЗСУ розвалили російський ОМОН: ліквідували десятки окупантів

Українські захисники відбивають атаки ворога на всіх напрямках. Днями на Харківщині розгромили російський ОМОН.

Близько 30 окупантів ліквідували, а ще 40 – поранили. Про це 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах.

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Наступ в окупантів не вдається

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в окупантів не виходить вдало наступати. Вони зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії. Наразі окупанти зосереджують сили на тому, щоб захопити Донецьку область. Також хочуть утримати окуповані райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновити боєздатність підрозділів.

До речі, нещодавно сили ССО знищили важливий міст в Святогірську над Сіверським Донцем. Завдяки спецпризначенціям вдалось затримати наступ окупантів на захід Донецької області.

Шалені втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 45 700 окупантів. Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку. Крім того, "мінуснули", тисячі одиниць ворожої техніки:

1924 танків,

4243 бойових броньованих машин,

1036 артилерійських систем,

266 РСЗВ,

177 засобів ППО,

234 літаки,

199 гелікоптерів,

819 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

196 крилатих ракет,

15 корабліі та катерів,

3160 автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спеціальної техніки.

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