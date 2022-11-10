ЗСУ розбили штаб окупантів у Червоному Маяку: майже пів сотні загиблих

Українські бійці 9 листопада вразили одразу 2 опорні пункти російських окупантів на Півдні. Один з ударів прийшовся на штаб окупантів у Червоному Маяку, що на окупованій частині Херсонщини.

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України відзвітував, що з-під руїн штабу витягнули близько півсотні загиблих окупантів.

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Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко.

Тож, в окупантів є 2 варіанти: або чекати на друге відділення "фаєршоу", або якнайшвидше виконувати наказ Суровікіна на "маневр військ",

– додали у Центрі стратегічних комунікацій.

Раніше у соцмережах повідомляли про вибухи у населеному пункті Червоний Маяк на окупованій частині Херсонщини.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві джерела повідомив, що були влучання по штабу російських окупантів, в якому, ймовірно, перебувало командування російських підрозділів, які окупували селище.

Селище Червоний Маяк на Херсонщині: карта

Окупанти відступають з Херсона

Зранку 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області і самі ж заявили, що чекають на ЗСУ.

Командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів. Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав, що ЗСУ поспішати не варто. Він стверджує, що питання Херсона – справа місяця. За словами Смірнова, основна стратегія Генштабу ЗСУ – не наражати військових на небезпеку.

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