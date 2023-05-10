ЗСУ розгромили 72-у бригаду Росії під Бахмутом, – Білецький

Українські захисники вкотре засвідчили, що є справжніми героями, мають незламний дух та скоро від окупантів не залишиться ані сліду на території нашої держави. Власне, стало відомо про успіхи військових ЗСУ поблизу Бахмута на Донеччині.

Тривають запеклі бої за Бахмут, однак ворог активно втрачає особовий склад на цій ділянці фронту. Разом з тим командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький розповів про те, як наші бійці розгромили підрозділ окупантів.

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Що відомо

За словами військового, було повністю знищено дві роти одного з підрозділів загарбників. Також Росія втратила внаслідок цієї успішної операції ЗСУ у Бахмуті чимало техніки.

У результаті наступальних дій 3-ої окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлено підрозділи 72-ої бригади Росії. Фактично повністю знищена 6 та 8 роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених,

– сказав Білецький.

Окрім того, він зазначив, що зазнав чималих втрат ще й так званий 3 штурмовий загін приватної війскової компанії "Вагнера".

Захисник констатував, що штурмові дії українські бійці проводили в смузі, яка має ширину у 3 кілометри та глибину у 2 кілометри 600 метрів.

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