ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО, – Кулеба

26 квітня 2022 , 21:08
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Джерело:

фейсбук Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба повідомив, що Україна перейшла в абсолютно нову фазу, про яку ще 2 місяці тому ніхто не замислювався.

Глава МЗС України зауважив, що розпочалося все з поодиноких кроків та рішень. Президент Володимир Зеленський переконав Джо Байден, що саме час це зробити.

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Переведення ЗСУ на зброю НАТО, на стандарти НАТО. Це вже відбувається,
– наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що спершу в Україні приїхали гаубиці. Але це – лише початок. Приїде набагато більше. Кулеба наголосив: це історичний момент.

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У Держдепі США впевнені у перемозі України

  • Нед Прайс – прессекретар Державного департаменту США – заявив, що Зеленський приведе Україну до перемоги. Вона стане стратегічною поразкою Росії.
  • Також Прайс зауважив, що Штати зробили те, що потрібно українським партнерам, аби відбити агресію Кремля.
  • Зеленський раніше заявляв, що задоволений допомогою від США. Новий пакет включає дуже потужні інструменти для військових.

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Автор: Мар'яна Бекало