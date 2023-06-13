Ворог у відчаї, тому здатен на все, – у ЗСУ розповіли про загрозу теракту на "Кримському титані"
Росія після підриву Каховської ГЕС готується до ще однієї техногенної катастрофи. Окупанти можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан" в Армянську.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські військові ще кілька тижнів тому попереджали, що такий теракт з боку росіян цілком ймовірний. Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Теракт на "Кримському титані" може зачепити сусідні країни
"Це наступний етап у ланцюгу техногенних шантажів ворога", – сказала представниця ОК "Південь". За її словами, Росія зараз доведена до відчаю, тому може вдатися до будь-яких провокацій.
Наталія Гуменюк закликала дослухатися до рекомендацій місцевої влади. Крім того, вона наголосила, що наслідки підриву "Кримського титану" можуть бути значно гіршими за російський теракт на Каховській ГЕС.
Сподіваємося, що світова спільнота дотисне військово-політичне керівництво країни-агресора, тому що такі наслідки можуть бути більш потужним, не такими локальним, як Каховська ГЕС, але й вплинути на сусідні країни,
– заявила Гуменюк.
Росія замінувала "Кримський титан": що відомо
- В українській розвідці 12 червня вкотре попередили про загрозу теракту з боку росіян в окупованому Криму. Зокрема, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення в Армянську, де розташований "Кримський титан".
- Унаслідок теракту на Каховській ГЕС процеси виробництва на "Кримському титані" порушені до критичного рівня. Росіяни вважають за неможливе відновити роботу у мінімально належному режимі.
- Відтак, з'явилася інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану". Водночас окупанти впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства та закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.
- На "Кримському титані" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на початку червня теж повідомляв, що Росія готує теракт на "Кримському титані". Він зазначив, що російські загарбники мають на меті звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі та здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту.
- Про те, що Росія почала мінувати хімічний завод в Армянську, також попереджали партизани.