Як витіснити росіян з лівобережжя Херсонщини: Гуменюк назвала головну складову успіху

У листопаді 2023 року Силам оборони вдалося створити плацдарм на лівобережжі Херсонщини, яке перебуває під окупацією росіян. Наталія Гуменюк пояснила, що потрібно для розширення цього плацдарму і витіснення ворога з української землі до Криму і далі у "море".

Брак переправ у районах позицій, які утримують ЗСУ на лівому березі Дніпра, виглядає як суттєва перепона для розширення плацдарму, нарощування спроможностей і відкидання противника. Як змінити цю ситуацію на користь українських військових, розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Дві складові успіху

За словами Гуменюк, для просування уперед на лівобережжі Херсонщини Сили оборони потребують далекобійну зброю.

Коли у нас є така широченна перепона, як ріка Дніпро, нам потрібна далекобійна зброя. Та зброя, яка на великій відстані, здатна забезпечувати отой, образно кажучи, "великий купол", який захистить підрозділи, що перебувають на відстані досяжності ворожої артилерії,

– пояснила Гуменюк.

Полковник підкреслила, що успіх ЗСУ на лівому березі залежить від майстерності застосування такої зброї.

Далекобійна зброя – це перспективна зброя для просування наших військ і для можливості відкидання ворога,

– наголосила військова.

Гуменюк зазначила, що Україна неодноразово говорила про це своїм західних партнерам, ще за часів звільнення правого берега. Полковник нагадала, що результативні удари на великих відстанях у Криму аж до Керчі суттєво впливають на логістику, забезпечення і морально-психологічний стан ворога.

Крім того, очільниця пресцентру вказала на надзвичайний потенціал контрбатарейної боротьби, яку щодня ведуть артилерійські підрозділи. Артилерія забезпечує просування піхоти.

"Робота артилерії і робота авіації дозволить нам відкинути ворога на таку відстань, щоб просуватися уперед без значних втрат", – заявила полковник.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини