ЗСУ розширюють прорив, росіяни стають в оборону, перекидають елітні війська на Запоріжжя, – ISW

Американські аналітики заявили, що Збройні Сили України, ймовірно, зробили значний тактичний прорив уздовж ділянки нинішньої лінії оборони росіян у районі Роботиного Запорізької області. Своєю чергою окупанти переходять в оборону.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що наші військові у районі Роботиного продовжують розширювати плацдарм пролому. До речі, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснював, що наші військові можуть пришвидшити просування у бік Токмака Запорізької області.

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Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку фронту

Аналітики розповіли, що українські військові продовжують наступальні операції вздовж ділянки оборонної лінії, знаходячись на заході від Вербового, починаючи з часу прориву 4 вересня в цьому районі. ЗСУ розширили пролом на 2,6 кілометра ворожих позицій.

Однак відсутність важкої техніки та транспортних засобів Сил оборони за цим захисним шаром продовжує вказувати на те, що ЗСУ ще "мають завершити прорив".

Попри це, українські офіційні особи пояснюють, що декілька оборонних позицій, які зараз перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний лінійний укріплений рубіж росіян, який наші війська прорвали на півночі.

Ба більше, російські загарбники зосередили більшу частину своєї бойової потужності на передових російських оборонних позиціях для захисту від українських контрнаступальних операцій. За словами аналітиків, ці російські сили, ймовірно, зазнали великих втрат і відійшли на підготовлені позиції позаду поточного шару оборони.

Аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що російські війська сконцентрували значну частину своєї бойової сили на цих передових оборонних позиціях для опору можливим контрнаступам ЗСУ.

Разом з тим в ISW пишуть що ці російські сили, ймовірно, зазнали серйозних втрат та здійснили стратегічний відступ до підготовлених позицій позаду поточного оборонного шару.

Росіяни на Запоріжжі стають в оборону та передислоковують елітні формування

Протягом останніх тижнів Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута. Переміщення будь-яких підрозділів 83-ї бригади ПДВ (Росії – 24 Канал) на тлі просування ЗСУ в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських сил у західній частині Запорізької області. Також це вказує на те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні,

– заявили аналітики.

За їхніми даними, північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували фото, на якому нібито невеликий загін 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Росії перебуває в Нестерянці Запорізької області.

"Наприкінці червня частини 83-ї бригади були розгорнуті для захисту від контрнаступу навколо Кліщіївки та були помічені в боях в цьому районі наприкінці серпня", – мовиться у звіті.

Окрім того, підрозділи 83-ї бригади 11 вересня ще діяли біля Бахмута, хоча частини бригади могли бути розділені між двома ділянками фронту.

Тобто контрнаступальні операції ЗСУ закріпили в цьому районі ряд відносно елітних підрозділів та з'єднань:

повітряно-десантні частини 98-ї дивізії;

11-ї бригади;

83-ї бригади;

31-ї бригади;

106-ї дивізії;

364-ї бригади спецпризначення головного управління головного управління генштабу збройних сил Росії.

До цієї пори війська Росії не відправляли ці формування на допомогу в обороні на заході Запорізької області, а українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують перешкоджати російському командуванню зробити це в повному обсязі,

– пояснили аналітики.