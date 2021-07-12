У ЗСУ чудово розуміють, що за безпілотниками майбутнє, – Климчук
Джерело:24 канал
До кінця 2021 року Україна отримає з Туреччини 35 комплексів розвідувально-ударних безпілотників. Вони можуть нести бойове навантаження у вигляді двох боєприпасів самонаведення.
Такі безпілотники високоефективні не лише в обороні, а стають незамінним елементом і успішної наступальної кампанії. Про це у відеоблозі "Стратегія перемоги" розповів Олег Климчук.
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Роль Bayraktar у ЗСУ
Він нагадав, що навесні 2021 року один з Bayraktar вперше здійснив політ у зоні Операції Об'єднаних Сил, поки що з метою розвідки. Тепер же, під час військово-морських навчань "Сі Бриз", Bayraktar стали додатковим елементом переваги над Чорноморським флотом Росії.
У Збройних силах України чудово розуміють, що за безпілотниками майбутнє,
– відзначив Климчук.
За його словами, саме ця ескадрилья Bayraktar виконуватиме одну з основних ролей у Військово-морських силах України та надасть перевагу над російським флотом у якого на цей час аналогів таким безпілотникам немає.
Україна може посилити авіацію безпілотниками
У найближчі 10 років, як відзначив журналіст, безпілотні апарати можуть повністю замінити штурмову авіацію. А Україна, у якої з авіацією суцільні проблеми, вже зараз може її відчутно посилити за допомогою тих самих Bayraktar.
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Турецькі безпілотники для України: коротко
- В Туреччині збирають нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 для України.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, безпілотники потрібні для того, аби насамперед захищатись від Росії.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що екіпажі для Bayraktar вже завершують необхідну підготовку.