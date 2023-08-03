"Поступовий рух вперед": Сирський показав відео, як воїни наступають на Бахмутському напрямку

Олександр Сирський показав відео роботи мінометників 77-ї окремої бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Генерал-полковник пояснив, що наші військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Варто зауважити, що за минулий тиждень там Збройні Сили України визволили 2 квадратних кілометри. З початку контрнаступу наших військових – 37 кілометрів квадратних.

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Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок. Продовжується поступовий рух вперед. Мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ працюють та знищують росіян,

– прокоментував кадри командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас військові розповідають, як діють окупанти та як їм вдається наступати. Командир гармати Віталій розповів, що трофейний постріл – це потрапляння в нору, де ховалися окупанти. Окрім того, нашим військовим доводилося відпрацьовувати по росіянах, які підносили боєкомплект і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів.

Як працюють на Бахмутському напрямку мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ: дивіться відео

Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку наші військові продовжують наступати.

Крок за кроком, в умовах сильного опору ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу,

– пояснив генерал-полковник.

Він також зазначив, що протягом дня працював в органах управління та військових частинах:

на Бахмутському напрямку – щодо актуальних проблем збільшення темпів наступу, перспектив подальших дій, вирішення проблем, які заважають виконувати завдання;

на Лиманському і Куп'янському – щодо адекватного реагування на наступ росіян, підвищення ефективності атак по ворогу і боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій ЗСУ.

За словами Сирського, на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ зривають плани росіян щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі та техніці ворога та зменшують їхній наступальний потенціал.

Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам,

– запевнив генерал-полковник.

Він також додав, що зустрівся з військовими та вручив подарунки тим, хто відзначився у боях за звільнення наших земель.

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