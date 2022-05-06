ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів
Українські захисники продовжують стримувати агресора. Наприклад, 5 травня вони знищили склад окупантів з боєприпасами.
Наші військові завдали нищівних втрат росіянам. Зокрема, ліквідували 15 окупантів.
До речі ЗСУ відбили 11 атак ворога на Донбасі: карта бойових дій станом на 6 травня
Втрати ворога
- особового складу – 15,
- БТР – 1,
- ББМ – 1,
- БМП – 1,
- артилерійські системи – 5,
- АТ – 1,
- БПЛА – 2.
Знищення інших складів
- ЗСУ регулярно проводять схожі операції, аби послаблювати ворога. Наприклад, 1 травня бійці вдарили по позиціях загарбників і районі Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Тоді вдалося знищити склад боєприпасів і вбити більше, ніж 70 ворогів. Це був превентивний удар, який завадив окупаційним військам накопичувати сили.
- На початку квітня ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів у Новомайорському, в Донецькій області. Боєприпаси запалали та здетонували. Виникла сильна пожежа.
- 22 квітня українська артилерія завдала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки окупантів на Сході. Теж знищили склад з паливом та боєприпасами й ліквідували аж понад 130 загарбників.
До речі, на Харківщині СБУ у квітні викрила захований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів. Там було 60 повнокомплектних танкових двигунів, запчастини, комплектуючі до бронетехніки, а також 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".
Обладнання уже передали на потреби ЗСУ.
Скільки загалом ліквідували окупантів
У Генштабі оприлюднили шалені втрати ворога станом на 6 травня. Українські захисники вже знищили 24 900 російських солдат. Крім того, ворожа армія збідніла на левову частину своєї техніки.
- танків – 1110,
- бойових броньованих машин – 2686,
- артилерійських систем – 502,
- засобів ППО – 83,
- літаків/гелікоптерів – 199,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926,
- кораблів / катерів – 11,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324,
- спеціальної техніки – 38,
- крилатих ракет – 90.
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