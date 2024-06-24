У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Новоолександрівки

Інформація про нібито повну окупацію росіянами населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку – не відповідає дійсності.

На цьому наголосили військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Першоджерелом інформації є ресурс DeepState, з посиланням на який "новину" опублікували низка медіа та ЗМІ.

Дивіться також Росіяни штурмують Покровський напрямок, найбільше – з Очеретиного: карта бойових дій 23 червня

Інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності,

– наголосили військові.

Зазначають, що "значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт ворог не контролює".

Противник пре несамовито

Захисники наголосили, що наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої.

"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск", – ілеться у повідомленні.

Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ,

– запевнили військові.

До теми Росіяни могли захопити Новоолександрівку: розвідка Британії пояснила, чому це небезпечно

. Ситуація на Покровському напрямку найскладніша наразі. Окупанти здійснюють колосальну кількість атак на цьому напрямку. В деякі дні вона сягала майже 50.