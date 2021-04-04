Справжнім щитом Європи стали ЗСУ, – Хомчак звернувся до НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак привітав НАТО з річницею створення. Він, зокрема, наголосив на важливості співпраці України та Альянсу задля безпеки у Європі.

Хомчак підкреслив, що після Другої світової війни прагнув миру і стабільності. Саме тому 4 квітня 1949 року створили воєнно-політичний блок – НАТО.

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Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені.

Росія тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави й розв'язала криваву війну,

– наголосив він.

Й пояснив, що це не лише об'єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до НАТО.

Вступ до НАТО зміцнить не тільки Україну, – Хомчак

Хомчак зауважив, що ЗСУ активно співпрацюють з НАТО. Україна ефективно використовує інструменти співробітництва, яке поглибилося після отримання статусу партнера з розширених можливостей.

"Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", – зазначив генерал-полковник.

За словами Хомчака, у 2021 році українські військові візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами України та ще у 9 – на своїй території.

Генерал-полковник відзначив участь ЗСУ в операціях з підтримання миру та безпеки у Косово та Афганістані. Й додав, що розглядається питання приєднання до місій в Іраку та у Середземному морі.

"Така співпраця має мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України, сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства у НАТО", – додав він.

За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб'ютором євроатлантичної безпеки,

– наголосив Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що вступ до НАТО зміцнить не тільки Україну, але й так само посилить Організацію Північноатлантичного договору.

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