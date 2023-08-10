ЗСУ стримують окупантів на Куп'янському напрямку: у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
Джерело:Ганна Маляр
В Міноборони заявили, що ситуація на Сході нині складна. Тривають важкі бої. Водночас російським загарбникам не вдається досягти поставлених цілей.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр створила допис у соцмережах. Вона розповіла про успіхи наших захисників.
До теми Відновили "м'ясні штурми", – у Міноборони розповіли про мету та дії окупантів на Сході України
Що відбувається на Сході
Маляр повідомила, що Сили оборони ефективно стримують наступ військ країни-агресорки на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ на південному фланзі.
Російські окупанти захотіли відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Однак їхні спроби зазнали невдачі.
Заступниця Олексія Резнікова назвала Авдіївський і Мар’їнський напрямки неприступними для загарбників.
Скільки вони (росіяни – 24 Канал) не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну,
– пояснила вона.
За словами Маляр, на Мелітопольському та Бердянському напрямках теж тривають наступальні дії. Так, наші захисники мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорського, попри спротив противника та надважкі умови.
Що кажуть експерти про війну Росії проти України
- Нещодавно радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу наголосив, що Сили оборони продовжують просуватись попри все, і зараз в них період накопичення ефекту. На його думку, розвиток подій на лінії фронту покаже позитивні результати для України. Це має статися незабаром.
- Також своїм прогнозом не так давно поділився полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він вважає, що наступ українських воїнів на Херсонщині невдовзі призведе до якогось результату.
- Раніше військовий експерт Петро Черник припустив, що українські захисники зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення, адже цього є багато підстав. Водночас він наголосив, що це буде дуже складним завданням.