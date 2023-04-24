Залишилося пару тижнів утриматися в Бахмуті: огляд фронту від Світана
У Бахмуті наші воїни виконують завдання з утримання рубежу, щоб не дати російським окупантам рухатися далі. Ймовірно, що за кілька тижнів облогу міста-фортеці буде знято.
Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він переконаний, що наші захисники однозначно вистоять у Бахмуті.
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Бахмут стримує росіян від руху далі
Світан зазначив, що в районі Бахмута наші захисники виконують завдання з утримання рубежу, щоб не дати росіянам рухатися далі в бік Слов'янська, Краматорська, Дружківки й Костянтинівки. Саме Бахмутський гарнізон тримає на собі весь удар російського угруповання, яке розміщене на цих 70 кілометрах фронту по ширині.
Один Бахмут стримує росіян від руху далі,
– сказав полковник запасу.
Річ у тім, пояснив він, що лінія оборони Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ утримує росіян від руху далі до меж Донецької області. Пройти цю лінію неможливо. Якщо ж окупанти підійдуть до неї, то ці 4 міста перетворяться на "місячний" ландшафт, як Бахмут нині. Тому не можна підпустити ворога до цих населених пунктів.
Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
ЗСУ вистоять у Бахмуті
Тому, наголосив військовий експерт, і тримається Бахмутський гарнізон, наче кістка в горлі росіянам. Окупанти просто не зможуть далі рухатися, поки не витиснуть наш гарнізон із міста.
Тому ми будемо його тримати. Залишилося приблизно пару тижнів утриматися,
– вважає Світан.
За його словами, мовиться навіть про те, щоб утримати висотки на північно-західній частині Бахмута, які окупанти намагатимуться знищити з допомогою авіації та артилерії аж до підвалів.
Полковник запасу зазначив, що після того, як розпочнеться наш наступ, окупантам доведеться "перетекти" в точку, де він буде. Тож приблизно за пару тижнів зніметься облога Бахмута, й наші воїни однозначно вистоять.
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