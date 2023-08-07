До Криму стоять шалені черги: в окупантів на Херсонщині істерика після ударів ЗСУ по мостах

Будь-які автомобільні шляхи з окупованого Криму – логістичні артерії, якими російські загарбники перекидають техніку в України. Збройні Сили поступово знищують логістику ворога.

Атаки по мостах у Чонгарі та Генічеську посіяли паніку та песимістичні настрої серед окупантів. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

Зверніть увагу Це лише початок, далі буде веселіше: як удари ЗСУ по мостах вплинуть на ситуацію на фронті

Окупанти налякані

Одіозний гауляйтер Владімір Сальдо раніше заспокоював буцімто зараз усе полагодимо, для військової техніки перешкод немає. Однак тепер навіть йому не весело. Адже скоро доведеться збирати манатки й драпати з Херсонщини.

До Криму стоять шалені черги. Спочатку у чатах було багато повідомлень. Росіяни рахували автівки, передавали дані, надсилали фотографії, а тепер у даних є розбіжності. У когось 5 машин, у когось 50 в черзі. Немає фотографій. Вони налякані,

– розповіла журналістка з Херсона.

З мостами на окупованій частині Херсонської області все геть погано. Навіть якщо великий транспорт там й ходитиме, то дуже важко. А лагодити пошкоджену інфраструктуру росіяни не спішать, адже розуміють, що це ризик для їхнього життя.

Як у Криму реагують на руйнування мостів у Чонгарі й Генічеську: дивіться відео

Проблеми з постачанням

Ймовірно, у росіян поменшало ресурсів для обстрілів. На щільність обстрілів окупантів можливо вплинуло те, що мости біля Арабатської Стрілки пошкоджені. Тепер загарбникам важко доставляти техніку.

До того ж останнім часом росіяни часто перекривають міст через Керчинську протоку. Постачання зброї й важкого озброєння через Джанкой ускладнилося, адже мости у Чонгарі пошкоджені.

"Мені здається, що це є однією з причин того, що обстрілів стало менше. Однак, на жаль, вони не стали менш кривавими, такі ж агресивні. Окупанти цілять в лікарні, комунальні заклади, житлові будинки. Самих обстрілів стало менше, але не поменшало трагедій", – зазначила Вірлич.

"Бавовна" на мостах в районі Чонгара та Генічеська: коротко