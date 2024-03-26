Де ЗСУ вдарили по кораблю "Костянтин Ольшанський": показуємо на карті
Військово-морські Сили 26 березня повідомили, що українська ракета уразила великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Раніше це судно належало Україні, однак під час окупації Криму росіяни захопили і його.
Десантний корабель "Костянтин Ольшанський" уразили, коли той перебував у севастопольській бухті. Де ЗСУ завдали удару по колишньому українському ВДК – на карті показує 24 Канал.
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Ураження "Ольшанського"
Речник ВМС України Дмитро Плетенчук 26 березня повідомив, що українська армія уразила ВДК "Костянтин Ольшанський", який розміщувався у бухті Севастополя. Для його ураження застосували ракети "Нептун".
Як зазначив Плетенчук, ВДК перебував у кримській бухті протягом 9 років. Росіяни не використовували його, а поступово розбирали на деталі для своїх інших великих десантних кораблів. Ймовірно, саме після регулярних ударів по Чорноморському флоту ворог вирішив відновити "Ольшанського".
Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном",
– сказав Плетенчук.
Колишній український ВДК тепер точно не зможе використовуватися окупантами для агресії Росії.
Де розміщався ВДК "Костянтин Ольшанський": дивіться на карті
Що відомо про корабель
- Відомо, що "Костянтин Ольшанський" раніше був частиною Військово-морських сил України, однак під час окупації Криму у 2014 році росіяни привласнили його собі. Українські моряки відмовилися ставати на бік Росії та до останнього тримали оборону корабля.
- "Костянтин Ольшанський" – представник проєкту 775, який до розділення флоту належав СРСР. Ці кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажі.
- Зазначимо, що внаслідок однієї атаки вдалося уразити не лише "Костянтина Ольшанського". Як повідомили у ВМС, тієї ночі уражено ВДК "Ямал" та "Азов", а також розвідувальний корабель "Іван Хурс".