"Просування на понад кілометр": ЗСУ мають успіх у наступі біля Кліщіївки під Бахмутом

Сили оборони успішно просуваються поблизу Бахмута. Наразі активні бої тривають біля Кліщіївки, ЗСУ обіцяють, що для окупантів назва селища стане символічною.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. За його словами, північніше та південніше Бахмута захисники продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

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В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої,

– сказав речник.

Ворог чинить шалений опір

Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Сили оборони продовжують на Бахмутському напрямку утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах,

– повідомив Сергій Череватий.

Зокрема, за словами речника, за останню добу там пройдено більше кілометра.

Успіхи ЗСУ поблизу Бахмута

Вчора стало відомо, що українські захисники мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки. Зазначалось, що ЗСУ закріплялися на досягнутих рубежах.

Водночас російські військові чинять потужний опір.

Українські військові стримують наступ російських окупантів на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

! Ворог 318 разів бив по українських військових ствольною та реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти. Загалом відбулось 7 боєзіткнень – знищений 61 окупант, 116 поранено, 5 взято в полон.