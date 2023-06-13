Трупи ще ідентифікують: ЗСУ вдарили по базі, де розташувалися сотні кадирівців

На Запоріжжі ЗСУ вчергове вдарили по базі, де розташувалися окупанти. Цього разу вдалося знищити ворожу техніку та особистий склад у місті Приморськ, де розташувалися кілька сотень кадирівців.

Нещодавно українські військові завдали потужного удару по двох базах відпочинку на Запоріжжі, які зайняли російські військові. Кількість загиблих окупантів внаслідок удару поки що невідома, проте на одній з баз, "Лазурній", на момент атаки перебували наближені до Рамзана Кадирова командири.

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Що відомо про удар по військових базах росіян

Удар по базах, які окупанти перетворили на військові, відбувся 12 червня. Розташовані бази "Сонячна" та "Лазурна" у місті Приморськ, що неподалік від окупованого Бердянська.

Дивіться, де на карті розташований Приморськ:

Внаслідок удару по базі "Сонячній" українським військовим вдалося знищити велику кількість окупантів та російської техніки. Ті ж, хто вижили, почали тікати. Частина військових також отримали поранення, їх вивозили машинами швидкої допомоги. Наразі точна кількість загиблих окупантів, що залишилися під завалами, залишається невідомою.



База відпочинку у Приморську / Фото з соцмереж



Наслідки удару по базі відпочинку "Сонячна" / Фото з соцмереж

Натомість на території бази "Лазурна" перебували близько двох сотень кадирівців, серед них – і наближені до самопроголошеного ватажка Чечні Рамзана Кадирова командири.

Трупи поки що ідентифікують. Тому більше інформації сказати не можемо. Відомо лише, що до вечора в "Лазурній" перебували близько 30 одиниць транспорту та приблизно 200 росіян,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше, 9 червня, ЗСУ також вдарили по базі відпочинку, яку зайняли росіяни, на Херсонщині. Вибухи помітили в районі окупованого Геніченська.

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