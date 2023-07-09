Настрої панічні: голова Меджлісу розповів, де в районі Керчі була "бавовна"

По обіді 9 липня стало відомо, що Збройні Сили атакували Керченський міст. Цей обстріл по-справжньому шокував окупантів, вкотре нагадавши їм, що Росія на півострові тимчасово.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Україна вдарила по важливому інфраструктурному об'єкту, не порушивши при цьому ніяких зобов'язань.

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Як почуваються прихильники Росії в Криму

Вчора у Кримських пабліках цілий день істерили через повернення командирів “Азову" в Україну. У відповідь на це місцеві шовіністи захотіли осквернити могили турецьких солдатів, які воювали проти Росії в Кримській війні.

А сьогодні істерика окупантів перекинулася на Кримський міст. Цікаво, що Україна вдарила по мосту саме з боку Криму, по міжнародно визнаній території України.

Кримський міст відіграє важливу роль у логістиці російської армії. Тому він є однією з найпріоритетніших цілей для ураження. Як зазначав місяць тому Бен Годжес, повернення Криму під контроль України є надважливим для довгострокового миру.

"Прихильники Росії панікують і закликають окупантів захистити їх від звільнення Криму. Очевидно, вони також усвідомлюють неминучість повернення півострова під контроль України", – переконаний Чубаров.

Рефат Чубаров про ситуацію в Керчі: дивіться відео

Що відомо про атаку Кримського мосту