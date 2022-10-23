Одразу 150 "трьохсотих": ЗСУ вдало вдарили по окупантах у Новій Каховці

Захисники продовжують нищити ворогів на окупованих територіях. Вкотре полум'яний "привіт" полетів у Нову Каховку, як наслідок поранень зазнали щонайменше 150 російських вояк.

150 поранених та 6 одиниць знищеної техніки

У ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України 23 жовтня підтвердили знищення особового складу та техніки ворога у Новій Каховці.

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У Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки,

– йдеться у повідомленні.

Також у відомстві підтвердили удар по окупантах у Запорізькій області – там поранено близько 100 російських військових та знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки.

Головне про ситуацію в Херсоні: чи просувається контрнаступ

Аналітики ISW зазначили, що Росія продовжує виводити війська з заходу Херсонщини.

Водночас окупанти готуються зруйнувати греблю Каховської ГЕС. На цьому тлі відбувається насильницька "евакуація" мирних жителів із Херсона.

Росіяни повністю вийшли зі Чкалового та Чарівного на Херсонщині. Крім того, російських офіцерів і медиків евакуювали з Берислава.

Водночас в українському Генштабі наголошують: окупанти, які залишилися, готують Херсон до вуличних боїв. Загарбники переодягають у цивільний одяг та заселяються в залишені помешкання.

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