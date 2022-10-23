Одразу 150 "трьохсотих": ЗСУ вдало вдарили по окупантах у Новій Каховці
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Захисники продовжують нищити ворогів на окупованих територіях. Вкотре полум'яний "привіт" полетів у Нову Каховку, як наслідок поранень зазнали щонайменше 150 російських вояк.
150 поранених та 6 одиниць знищеної техніки
У ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України 23 жовтня підтвердили знищення особового складу та техніки ворога у Новій Каховці.
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У Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки,
– йдеться у повідомленні.
Також у відомстві підтвердили удар по окупантах у Запорізькій області – там поранено близько 100 російських військових та знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки.
Головне про ситуацію в Херсоні: чи просувається контрнаступ
- Аналітики ISW зазначили, що Росія продовжує виводити війська з заходу Херсонщини.
- Водночас окупанти готуються зруйнувати греблю Каховської ГЕС. На цьому тлі відбувається насильницька "евакуація" мирних жителів із Херсона.
- Росіяни повністю вийшли зі Чкалового та Чарівного на Херсонщині. Крім того, російських офіцерів і медиків евакуювали з Берислава.
- Водночас в українському Генштабі наголошують: окупанти, які залишилися, готують Херсон до вуличних боїв. Загарбники переодягають у цивільний одяг та заселяються в залишені помешкання.
Цікаво – Що зараз відбувається у Херсоні та чи будуть вуличні бої: дивіться відео 24 каналу