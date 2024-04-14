Українські пілоти чудово виконали роботу, – Олещук про удар по Луганську

Учора, 13 квітня, Сили оборони України завдали удару по тимчасово окупованому Луганську. У Повітряних силах підтвердили ураження ворожого пункту управління "Центр".

Нагадаємо, що окупаційна влада раніше повідомляла, що удару було завдано по машинобудівному заводу. Однак вочевидь загарбники вкотре не хочуть визнавати влучань по російських військах.

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Олещук подякував за роботу українським льотчикам

Опівдні 13 квітня було успішно завдано удару по пункту управління угруповання російських військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським льотчикам за роботу.

Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу,

– заявив він.

Він також додав, що таких ударів буде ставати дедалі більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів.

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