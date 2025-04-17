ЗСУ уразили критичне підприємство на Курщині: як атака вплине на оборонну промисловості Росії

Сили оборони завдали удару по важливому підприємству в Курській області, яке спеціалізується на виготовленні підшипників. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої сягнула 10 000 квадратних метрів.

Це підприємство відіграє критичну роль у російській оборонній промисловості. Військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, що знищення спеціалізованих підшипників може паралізувати цілі ланцюги в Росії.

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З чим у Росії можуть виникнути проблеми

Як пояснив Роман Світан, без підшипників не функціонує жодна сучасна технологічна система, особливо в оборонному секторі. У Росії таких підприємств лише кілька, тому удар по кожному з них має серйозний вплив на здатність країни вести повномасштабну війну.

Україна може позбавити Росію внутрішнього виробництва підшипників, але слід розуміти, що Китай потенційно може компенсувати ці втрати, постачаючи продукцію.

Повністю їх "відмінусувати" не вдасться, однак створити серйозні труднощі – цілком реально,

– зазначив Світан.

Окрема увага – спеціалізованим підшипникам, які використовуються, зокрема, в авіаційних двигунах. За словами льотчика-інструктора, ураження таких виробництв або зупинка технологічного циклу може паралізувати цілі ланцюги в Росії: збирання та ремонт авіадвигунів, а згодом – і технічне обслуговування літаків.

Цікаво! У 2024 році Росія завдала удару по заводу у Луцьку, який також виробляє підшипники. Тоді російська сторона заявляла, що це "унікальне та стратегічне" підприємство, надзвичайно важливе для військової техніки.

"Треба цілитися саме в такі точки, як підприємство в Курській області, та системно виводити їх з ладу", – підсумував Світан.

Зауважимо, що українські воїни два рази атакували 112-ту ракетну бригаду Росії в місті Шуя Івановської області – 16 та 17 квітня. Саме вона причетна до кривавого удару по Сумах.