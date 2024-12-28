У ЗСУ показали відео, як українці відбили один з найбільших штурмів ворога біля Часового Яру

ЗСУ відбили один з найбільших механізованих штурмів російських військ біля Часового Яру, в районі села Кліщіївка. У ході боїв російські сили зазнали значних втрат.

Зокрема, українські бійці знищили понад десять одиниць важкої техніки, включно з танками та бронемашинами. Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомила 93 бригада "Холодний Яр".

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

93-та бригада "Холодний Яр" спільно з іншими підрозділами успішно відбила один з наймасштабніших штурмів на цьому напрямку за останній час.

Півтора десятка важкої техніки та до трьох взводів штурмовиків – саме таким складом російські окупанти йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка,

– написали українські бійці.

Бій в районі села Кліщіївка тривав близько 4 годин. Сили оборони знищили шість танків Т-72 та шість БМП-2, ще один пошкоджено. Втрати ворога в живій силі наразі уточнюються.

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До слова, росіяни намагаються окупувати Часів Яр на Донеччині, зосереджуючи зусилля на захопленні заводу вогнетривких матеріалів, який є стратегічно важливим об’єктом.

Зараз ворожа армія накопичує свої резерви навпроти Часового Яру, що стоїть на височині, та в його околицях.