Тероборонівці відбили штурм біля Бахмута: взяли у полон окупанта, батько якого з Тернополя
3 березня 2023, 15:23Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські захисники відбили штурм росіян поблизу Бахмута, на Донеччині. У ході бою взяли у полон п'ятьох окупантів.
Згодом виявилось, що серед полонених – окупант, батько якого з Тернополя.
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Під час штурму українських позицій 105-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Бахмута, військовослужбовці бригади відбили ворожий наступ. П’ятьох окупантів взяли у полон,
– йдеться у повідомленні.
Уже в полоні росіянин розповів, що його батько родом з Тернополя. На запитання чому він воює проти українців відповів: "так мать же русская", що у перекладі українською означає, "так мати ж росіянка."
Що відбувається у Бахмуті
- Ситуація у Бахмуті надскладна, місто намагаються оточити "вагнерівці", не виключено, що українські війська буде відведено, якщо командування прийме відповідне рішення.
- Однак, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що наразі українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із міста. Можливості втримати Бахмут ще є.
- Сьогодні, 3 березня стало відомо, що з Бахмута виводять тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Підрозділ обороняв місто-фортецю впродовж понад 100 днів.