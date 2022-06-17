ЗСУ відбили ворожий штурм біля Золотого та змусили ворога втікати

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби нашим захисникам вдалось успішно відбити штурм поблизу Золотого.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. В ранковому зведенні від 17 червня зазначають, що штурм не лише вдалось відбити, а й буквально змусити ворога втікати.

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Ворогові довелось відійти

Російські загарбники намагались йти штурмом у напрямку Золотого. Але наші захисники доблесно відбили ворожу атаку. Ба більше, ворог буквально втікав з поля бою, щоб вціліти та не поповнити лави "двохсотих".

Крім того, ворог спробував пройти у напрямку Василівки та Берестового. Але й там нашим військовим вдалось успішно відкрити вогонь по окупантах. Тож і в цьому випадку загарбникам не залишилось іншого вибору, крім втечі.



Актуальна карта бойових дій у районі Золотого / Скриншот liveuamap

Найгарячіше зараз у Сєвєродонецьку

До Сєвєродонецького напрямку зараз прикута вся увага окупантів. Воно й не дивно, адже загарбники протягом тривалого періоду не можуть взяти під контроль саме місто Сєвєродонецьк, підтягуючи туди все більше військових.

По самому напрямку загарбники продовжують бити зі ствольної, а також реактивної артилерії. Вогонь відкривають по позиціях українських військових. Крім того, ворог завдав авіаудару по Устинівці.

У самому ж Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. У Генштабі повідомляють, що ворог наразі займається переміщенням своїх військових. Він підтягує їх туди, де розташовані додаткові підрозділи реактивної артилерії.

Минула доба для ворога також не минулась без втрат. Так, у Донецькій області нашим військовим вдалось збити вертоліт Мі-35М. Крім того, наші захисники знищують окупантів на Запоріжжі та Херсонщині.

Майже 33 тисячі окупантів стали "двохсотими"

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось знищити 32 950 російських військових. Упродовж 15 червня ліквідували 200 бійців країни-агресорки.

Крім того, на балансі ворожої армії стало значно менше техніки. Окупанти уже не дорахуються 1449 танків, 3545 бойових броньованих машин, 729 артилерійських систем, 233 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО.

Також на брухт перетворили 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 13 суден, 2494 автомобілі й автоцистерни, а також 55 одиниць спецтехніки.

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