Позиція "Зеніт" увійшла в історію, – Лиховій про її роль у протистоянні російській агресії
16 лютого стало відомо, що наші військові покидають позицію "Зеніт" в Авдіївці. У ЗСУ наголосили, що відповідна позиція вже увійшла в історію.
На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він зазначив, що з 2014 року ця позиція була у безпосередній близькості до лінії зіткнення, передає 24 Канал.
Читайте також Пекло боїв – в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Ця позиція допомагала ефективно знищувати ворога
Найперше скажу, що позиція "Зеніт" увійшла в історію. Починаючи з 2014 року вона була у безпосередній близькості на лінії зіткнення. Починаючи з перших фактично днів і місяців російського вторгнення в Україну,
– наголосив Лиховій.
Він зазначив, що там наші захисники та захисниці продемонстрували незліченну кількість проявів героїзму. За словами речника, ухвалити рішення про відвід особового складу з цієї позиції на південному фланзі Авдіївки змусило повномасштабне вторгнення та багатомісячний тиск російських загарбників. Адже вони переважають не лише у чисельності наші підрозділи на цьому напрямку, а й мають значну перевагу в артилерії та авіації.
Лиховій додав, що наші військові тримали цю позицію стільки скільки це давало їм можливість ефективно стримувати, а також знищувати російських загарбників.
Власне, я вже казав, що пріоритетом є збереження життів бійців і на інших загрозливих напрямках. У разі потреби також здійснюються маневри військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто Авдіївка,
– підкреслив він.
Що відомо про ситуацію в Авдіївці
- Вдень 16 лютого стало відомо, що російські загарбники проти Третьої штурмової бригади кинули щонайменше 15 тисяч своїх бійців в Авдіївці.
- Відомо, що там є мотострілецькі бригади, яким допомагає ГРУ. Останнє здійснює нічні штурми, диверсії, а також коригує атаки артилерією. Попри це, ворог зазнає колосальних втрат.
- Станом на день 16 лютого було відомо, що в Авдіївці немає заблокованих підрозділів ЗСУ. Відповідні вкиди – російська пропаганда, мета якої залякати українців, а також посіяти паніку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про переведення додаткових сил до Авдіївки. Бої у місті продовжуються.
- Зауважимо, що російські загарбники намагаються штурмувати позиції наших захисників, прикриваючись димом. У районі Коксохімічного заводу вони влаштували пожежу, навмисно підпаливши цистерну із залишками нафталіну. Коли видимість з боку наших захисників погіршилася, окупанти розпочали штурм.