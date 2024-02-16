Позиція "Зеніт" увійшла в історію, – Лиховій про її роль у протистоянні російській агресії

16 лютого стало відомо, що наші військові покидають позицію "Зеніт" в Авдіївці. У ЗСУ наголосили, що відповідна позиція вже увійшла в історію.

На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він зазначив, що з 2014 року ця позиція була у безпосередній близькості до лінії зіткнення, передає 24 Канал.

Читайте також Пекло боїв – в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків

Ця позиція допомагала ефективно знищувати ворога

Найперше скажу, що позиція "Зеніт" увійшла в історію. Починаючи з 2014 року вона була у безпосередній близькості на лінії зіткнення. Починаючи з перших фактично днів і місяців російського вторгнення в Україну,

– наголосив Лиховій.

Він зазначив, що там наші захисники та захисниці продемонстрували незліченну кількість проявів героїзму. За словами речника, ухвалити рішення про відвід особового складу з цієї позиції на південному фланзі Авдіївки змусило повномасштабне вторгнення та багатомісячний тиск російських загарбників. Адже вони переважають не лише у чисельності наші підрозділи на цьому напрямку, а й мають значну перевагу в артилерії та авіації.

Лиховій додав, що наші військові тримали цю позицію стільки скільки це давало їм можливість ефективно стримувати, а також знищувати російських загарбників.

Власне, я вже казав, що пріоритетом є збереження життів бійців і на інших загрозливих напрямках. У разі потреби також здійснюються маневри військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто Авдіївка,

– підкреслив він.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці