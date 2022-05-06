ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
ЗСУ у п'ятницю, 6 травня, відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині. Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу втрат.
Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 травня російські загарбники продовжують нарощування угруповання військ. Зокрема, з Уразово (Бєлгородська область) на територію України переміщують підрозділів зі складу східного військового округу.
Зауважте У Придністров'ї російські війська перебувають у повній бойовій готовності, – Генштаб
У Харківській області російські загарбники намагаються заблокувати окремі віддалені населені пункти. Окрім того, ворог продовжує систематичні обстріли по територіях, де зосереджені воїни ЗСУ. Зокрема, за даними Генштабу, застосовують реактивні системи залпового вогню.