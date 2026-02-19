24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Україна пішла на виправданий компроміс на фронті

Українські війська просуваються в Дніпропетровській та Запорізькій областях на південному сході. Схоже, вони змирилися з тим, що ціною цього просування стали втрати у Донецькій області, де просуваються росіяни.

Однак компроміс цілком виправданий. Контратаками на південному сході українці знімають тиск із Запоріжжя, яке знову опинилося під загрозою з боку російської групи військ "Дніпро" після того, як росіяни ще в грудні захопили Гуляйполе – критично важливий логістичний вузол за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя.

Успіхи, яких росіяни досягли останніми днями в Покровську та Мирнограді, що за 100 кілометрів на північний схід від Гуляйполя, лише зміцнюють російський контроль над цими містами, але насправді не допомагають окупантам просуватися до їхніх кінцевих цілей у Донецькій області: Краматорська та Слов'янська.

Шлях російських військ до Запоріжжя був переважно відкритим і без серйозних укріплень. З іншого боку, всі шляхи росіян до Краматорська дуже добре укріплені. Саме тому вибір України віддати росіянам кілька сіл на північ від Покровська та Мирнограда – цілком логічний.

Як СОУ скористалися моментом слабкості росіян

Цей компроміс став можливим лише тому, що два тижні тому Ілон Маск нарешті заблокував контрабандні та вкрадені російські термінали Starlink. Це призвело до зупинення російських дронів, а багато російських штаб-квартир стали "сліпими".

Водночас параноїдальний Кремль, відчайдушно намагаючись придушити інакомислення та відкрите спілкування, заблокував військовим доступ до популярних до застосунку Telegram. Багато російських військових обмінювалися повідомленнями між собою саме через Telegram.

Наслідком цих двох кроків стало те, що російська розвідка, повітряні атаки, командування та управління вздовж усього 1200-кілометрового фронту стали повністю деорганізованими. Побачивши нагоду, Україна реорганізувала свої сили та перейшла в наступ на кількох ключових напрямках.

Найважчі контратаки відбуваються на південному сході вздовж 35-кілометрової ділянки, що простягалася від Гуляйполя на півдні до Покровського на півночі. Донедавна це була одна з найвразливіших ділянок України. Російська група військ "Дніпро" мала п'ятикратну перевагу в людських силах у цьому районі та постійно знаходила і використовувала прогалини в українській обороні. Це було результатом поганої координації між територіальними військами України (які обороняються) та штурмовими військами (які наступають).

Росіяни неухильно просувалися до того, що колись було надійним бастіоном для українців: міста Запоріжжя. Це місто розташоване далі від російських військ, ніж Краматорськ, але наприкінці минулого року був час, коли Запоріжжя справді опинялося під більшим ризиком російської облоги.

Ситуація змінилася. Українці, просуваючись на південь, до сектора Гуляйполя, два тижні тому почали відбивати росіян, які втратили зв'язок. Потужні сили українських повітряно-десантних та штурмових бригад атакували із заходу та півночі, намагаючись повернути Гуляйполе, а також посилити тиск на російську 36 загальновійськову армію, яка утримувала вигідні позиції на схід від Покровського.

Підбитий росіянами колишній австралійський танк M-1 Abrams, який видно на відеозаписі безпілотника, свідчить про кількість елітних військ, яких українці відправили на південь. Єдиним відомим користувачем 49 M-1, які Австралія передала Україні минулого року, є 425 штурмовий полк.

425 штурмовий полк донедавна вів активну оборону на північ від Покровська. Зараз принаймні частина полку контратакує в районі Гуляйполя. Київ відвоював Покровський сектор, щоб посилити його.

Це було важке рішення, але воно окупилося. Українські війська подолали два ключові елементи місцевості в Дніпропетровській та Запорізькій областях – річки Гайчур та Вовча – і тепер вони пересувають більше бронетехніки в сіру зону.

Росіяни втратили рівновагу та втрачають контроль над сотнями квадратних кілометрів південного сходу, який вони нещодавно мали. Україні це коштувало лише ділянки території на північ від Покровська та Мирнограда, яку вона, ймовірно, все одно мала втратити, і яка не має великого значення для результату майбутніх головних битв.