Всередині був водій та вибухівка: ЗСУ використали танк-камікадзе в Запорізькій області
Джерело:Ярослав Галас
Українські військові продовжують стримувати ворога та звільняти тимчасово окуповані території. Цього разу вони вдались до ризикованого кроку та використали так званий "танк-камікадзе" проти росіян.
На Запорізькому напрямку воїни 128 окремої гірсько-штурмової бригади використала проти ворога "нову тактику" – трофейний танк-камікадзе. Він підірвався на міні поблизу позицій росіян.
Дивіться також У німецького автопрому нежить? Лихоманити буде економіку всієї Європи
У танку був механік-водій
За словами пресофіцера бригади Ярослава Галаса, вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що з тих позицій українську піхоту "ніхто не тривожив".
Він також додав, що "найнебезпечнішу роль в операції" виконав механік-водій.
Обкладений вибухівкою танк разом із механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б,
– написав Галас.
Виконати завдання взявся Василь Дудинець із Мукачева. Він сам пішов у військкомат на початку березня 2022 року – на другий день після хрестин доньки. За його словами, він чудово розумів, що може не повернутися із бойового завдання.
"Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть", – пояснив Дудинець, чому погодився виконати завдання.
Пресофіцер бригади розповів, що після цієї операції за Дудинцем "міцно закріпився" позивний Камікадзе.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Сили оборони України мали успіх у районі Опитного, що поблизу Авдіївки. Українські бійці закріплюються в Опитному. Селище Опитне розташоване на південь від Авдіївки та перебуває під російською окупацією близько року. Ще у жовтні 2022 року Опитне контролювала Україна.
- ЗСУ не тільки успішно обороняються, але й проводять потужні операції тактичного рівня. До кінця цього року або на початку 2024 року наші захисники можуть завершити певні операції зі звільнення окупованих територій. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що усі намагання загарбників залучити на фронт якомога більше мобілізованих, контрактників та найманців ПВК свідчать про їхню слабкість. ЗСУ успішно проводять операції тактичного рівня.
- Характерною рисою повномасштабної війни є точність, з якою працює артилерія, зокрема й ворожа. Через це утримати позицію для наших військових може бути навіть важче, ніж її зайняти. Росіяни, хоч і перебувають в обороні, але можуть стримувати наші війська завдяки добре обладнаним інженерним позиціям.