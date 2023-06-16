Мета – витіснити ворога з підступів до Бахмута: Сирський розповів про найгарячішу ділянку фронту

Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів, що в смузі відповідальності Східного угруповання військ напружена обстановка. Попри все, наші військові продовжують вибивати ворога з підступів до Бахмута.

Олександр Сирський пояснив, що окупанти далі переміщують найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. Проте в американському Інституті вивчення війни запевняли, що наступальні операції ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу.

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Яка ситуація на Сході України

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України заявив, що, попри наступ наших військ на півдні, втрату території та населених пунктів на цьому напрямку, Росія далі переміщує окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. Ба більше, ці дії ворог поєднує з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової та армійської авіації по позиціях наших військ.

Разом з тим, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір,

– пояснив Олександр Сирський.

Тому плани Збройних Сил України потребують періодичного корегування та уточнення. Генерал-полковник зазначив, що:

саме над цим зараз працює у військах;

провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення;

зустрівся з нашими військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь в наступальних діях, вручив кращим з них відзнаки, цінні подарунки та грошові премії.

Як і завжди, ми знаємо що ми робимо, для чого і як,

– підсумував Сирський.

Росіяни обороняються під Бахмутом, бо на більше не спроможні

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу, що активність росіян на Бахмутському напрямку значно зменшилась.

Окупанти ведуть оборонні бої, бо на більше "друга армія світу" не спроможна,

– пояснив бригадний генерал.

За його словами, Сили оборони України активними діями північніше та південніше Бахмута продовжують:

звільняти нашу землю від загарбників;

завдавати противнику суттєвих втрат.

Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське, мали успіх;

досягли успіху на окремих ділянках в районі Вугледара. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах;

східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині витіснили російських окупантів із займаних позицій.