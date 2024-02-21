Чуда там не могло статися, – Данілов пояснив ситуацію з Авдіївкою

Олексій Данілов прокоментував ситуацію з Авдіївкою та відреагував на припущення, що захисників можна було звідти вивести раніше. Він дав зрозуміти, що не ставить під сумнів діяльність ЗСУ, хоробрість наших воїнів та здатність українських військових аналізувати й ухвалювати ті чи інші рішення.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що цивільні мають на 100% довіряти нашим військовим. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Що передувало виходу з Авдіївки

Данілов наголосив, що українські військові знають, коли і що їм потрібно робити.

Те, що відбувалося в Авдіївці – це закономірна історія. Це процеси, які відбувалися у війні. І чуда там не могло статися, ну просто фізично від слова зовсім,

– сказав він.

Данілов наголосив, що в Україні розуміли, які сили Росія збирала для наступу на Авдіївку.

І якщо б у нас було достатньо набоїв, достатньо засобів ураження для того, щоб ми зупинили (агресора – 24 Канал), повірте, наші військові зробили б все можливе і неможливе, щоб це відбулося,

– зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що одним з головним питань на сьогодні є небо. За його словами, росіяни скинули шалену кількість КАБ на Авдіївку, особливо в останній момент. Мовиться про десятки тонн вибухівки. Данілов назвав величезною проблемою відсутність паритету з росіянами у небі.

Що кажуть про Авдіївку