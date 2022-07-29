Військовий розповів, як росіяни використовували об'єкти на Херсонщині, по яких вдарили ЗСУ

Збройні Сили України вже місяць влучно знищують російські склади та логістичні центри на окупованій Херсонщині. Військовий розповів, як окупанти використовували ці об'єкти.

Про це 24 каналу розповів військовий ТРО, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Так, нещодавно наші бійці влучили у залізничний вокзал, який використовували окупанти для розвантажування своєї техніки з Криму.

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За його словами, якщо раніше окупанти розвантажували та доставляли техніку та боєкомплекти в Херсоні, то після влучення ЗСУ по цьому об'єкту, окупанти перейшли на залізничний вокзал в Олешках.

А коли ЗСУ і там вдарили, то окупанти почали розвантажувати техніку та БК в Раденську, але наші військові дістали і туди. А 28 липня ЗСУ завдали удару по залізничному вокзалі у Брилівці на Херсонщині, де окупанти також розвантажували техніку та боєприпаси,

– каже Хлань.

Він додав, що наші ракети знищили цей логічний пункт окупантів, а боєприпаси там ще довго детонували. У Брилівці також був нафтокомплекс, куди окупанти постачали запаси пального і поруч зробили склад.

На думку військового, наступним пунктом, де росіяни можуть розвантажувати свою військову техніку, може бути Каланчак. А це вже майже адмінкордон з Кримом.

Наші ЗСУ абсолютно влучно винищують всі логістичні центри постачання зброї і техніки, які окупанти перекидають з росії через окупований Крим. Це роблять вже на відстані більше, ніж 100 кілометрів від лінії зіткнення. Тому в окупантів немає безпечного місця,

– заявив Хлань.

Зазначимо, що 28 липня ЗСУ влучили по складах в Чорнобаївці, Олешках, Новій Каховці та Брилівці.

Депутат Херсонської облради каже, що знищено 4 опорних пункти росіян, де вони накопичували зброю і розміщували свої логістичні склади. А влучні попадання по Антонівському мосту – це ще й перекриття логістичних “транспортних артерій”.

"Тому вже фактично відбувся перелом з того моменту, коли ЗСУ взяли під контроль логічтисні і транспортні шляхи, а тепер послідовно винищуються тилові запаси противника і логістичні центри зберігання і розвантажування озброєння", – підсумував Хлань.

Хлань про те, як росіяни використовують об'єкти, у які влучили ЗСУ:



До слова, після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.