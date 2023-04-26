"Генератор бавовни": як авіація знищує ворога "розумними бомбами" JDAM-ER – пекельне відео
Джерело:"Армія дронів"
Наші воїни щодня "дають на горіхи" окупантам. Нещодавно Сили оборони знищили склад боєприпасів та скупчення ворога у Бахмуті.
Відповідне відео оприлюднили на сторінці "Армії дронів". На перший погляд, до окупантів прилетіла "бавовна", однак цього разу вона була особливою.
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Бійці використали "розумні бомби"
Про це стверджує Defense express. Зазначають, що завдяки безпілотникам 77 десантно-штурмова бригада разом із тактичною авіацією знищили склад боєприпасів та скупчення окупантів на Бахмутському напрямку.
Однак найважливішим є елемент залишився "за кадром". Зазвичай на кадрах видно відстріл некерованих ракет із Су-25 в режимі кабрування впритул до лінії фронту. А у цьому відео бійці мають справу з "генератором бавовни" JDAM-ER, який дозволяє бити з повітря, як мінімум на тактичну глибину по тилу окупантів.
Тому можемо цілком прийти до висновку, що на цьому відео було вперше показано бойове застосування саме американських "розумних бомб" JDAM-ER проти російських окупантів,
– зазначає видання.
Українські воїни вперше використали JDAM-ER: дивіться відео
Що варто знати про JDAM-ER
- JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють прості авіабомби, що вільно падають, на всепогодні кориговані боєприпаси. Комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач для підвищення точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.
- Дальність ураження JDAM-ER – 45 миль, тобто 72,4 кілометра (для звичайного JDAM – лише 24 кілометри), що можна порівняти з HIMARS, але авіаційне базування дозволяє висунутись значно далі, ніж дозволяють колісні або гусеничні апарати.
- JDAM має більшу вагу за GMLRS та ударну силу. Крила кріпляться до авіаційних некерованих бомб, масою від 220 до 900 кілограмів. Таким чином, ефект від застосування JDAM буде значно більшим.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що системи JDAM – це дуже потужна підтримка для української армії. Він схарактеризував цю зброю як "далеку руку", яка може діставати ворога.