У ЗСУ вперше прокоментували "витік" документів щодо контрнаступу

Від початку повномасштабного вторгнення запеклі бої точаться, зокрема, на інформаційному фронті. Так, ворог намагається використати будь-які вкиди у своїх пропагандистських цілях.

Так, напередодні у ЗМІ повідомили про "витік" документів щодо українського наступу, до якого може бути причетна Росія. Час від часу росіяни намагаються показувати, буцімто вони володіють усією інформацією про наступ ЗСУ. Мовляв, наші війська виснажені, а вони – готові до удару. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Важливо Навіщо чекати контрнаступ, – пропагандист Соловйов істерично закликає бити по Україні "ядеркою"

Росіяни втрачають оптимізм

За словами речника, якщо детально вивчати усю лінійку росіян – від центральних телеканалів до телеграм-каналів, які просували найбільш нацистські наративи щодо українців – зараз там вже супербравади й немає.

"Вони починають перечитувати статтю полковника запасу Росії Михайла Ходарьонка "Прогнози кривавих політологів". Фактично як людина, котра має нормальну військову освіту і знала приблизно наші та їхні ресурси, він усе розрахував", – зауважив Череватий.

Це транслюється на центральних телеканалах. Вже сам очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин не надто оптимістичний.

Наша оборона, мужність героїв, їхня стійкість вже стає легендарною й сточує усі їхні імперські амбіції. Я думаю, це лише питання часу (успіх контрнаступу ЗСУ – 24 Канал),

– запевняє речник Східного угрупування військ.

Зараз на Сході України точаться пекельні бої. Наші захисники воюють за жахливих погодних умов, під постійним вогнем ворога. Як наголошує Череватий, герої Бахмута виснажують противника, знищують його бойовий потенціал, щоб тим побратимам, які проходять підготовку й навчаються на новітній техніці, було значно легше.

"У наступі завжди більші втрати. Їм буде набагато легше вибити виснаженого, знекровленого й зневіреного у своїй перемозі ворога", – підсумував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Що відомо про "витік"