У ЗСУ вперше прокоментували "зникнення" російських бомбардувальників після "бавовни" у Дягілєво
Джерело:Збройні Сили України
Після "бавовни" 5 грудня з російського аеродрому Дегілєво у Рязанській області раптово "зникли" ворожі бомбардувальники. У ЗСУ не оминули увагою цю подію.
У Збройних Силах України навіть пояснили причинити того, чому так сталося. Зокрема виною "зникнення" бомбардувальників є низькій рівень підготовки росіян.
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Що кажуть у ЗСУ
У ЗСУ наголосили, що з аеродрому "зникли" бомбардувальники, які окупанти використовували для завдання ракетних ударів по території України. Крім того, ще один літак зазнав пошкоджень.
Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу вкс Росії,
– заявили в ЗСУ.
"Бавовна" завітала на російські аеродроми
- 5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс". Росіяни переконані, що туди прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Також неспокійно було і на військовому аеродромі Дягілєво неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- Згодом "бавовна" трапилась на аеродромі у Курській області.
- Усі ці аеродроми росіяни використовують для завдання масованих ракетних ударів по Україні.
- Україна не визнає своєї причетності до вибухів, але Росія прямо звинувачує нашу державу, говорячи про удари безпілотниками. Міжнародні партнери обережні у своїх коментарях, щоправда, у США заявили, що не заохочують ударів по території України, але не забороняють їх.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що кількість подібних випадків тільки зростатиме. За словами Подоляка, на цьому фоні виявляється, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. також він наголосив, що Росія через санкції не може купити запчастини і відремонтувати пошкоджену техніку.