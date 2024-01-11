Не проти "Москви": командувач ВМС сказав, коли ЗСУ вперше застосували ракети "Нептун"
Джерело:"Українська правда"
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що Україна вперше застосувала ракету "Нептун" по російському фрегаті "Ессен". Тоді він зазнав пошкоджень, на кораблі були загиблі окупанти.
Це трапилось 3 квітня 2022 року, коли російський корабель підійшов близько до нашого берега. Вже 14 квітня 2022 року, завдяки "Нептуну", на дно пішов російський корабель "Москва".
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Як Україна вперше використала "Нептун"
Перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до нашого берега. І за ним ішли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси,
– пригадав Олексій Неїжпапа.
Командувач Військово-морських сил України розповів, що російські кораблі рухались у напрямку порту "Південний" – це між "Південним" і Очаковом, десь посередині, в район Рибаківки (курортне село в Миколаївській області).
"Вони здійснювали так звані демонстраційні дії. Для чого це було зроблено? Щоб підрозділи морської піхоти та інші, які на той момент стояли на березі, постійно готувалися до десанту, щоб не дати можливості ці бригади перекинути на Миколаївський напрямок або на бік Вознесенська на допомогу. Ворог хотів тримати нас у постійній напрузі, що от-от готується висадка десанту", – пригадав віцеадмірал.
За його словами, тоді:
- російські кораблі ходили під Одесою, стріляли по місту з палубних гармат, обстрілювали цивільні об'єкти;
- для висадки десанту умов не було, проте окупанти постійно вишиковували десантні загони у стрій, вони рухалися в сторону Одеси з кораблями вогневої підтримки.
Але ми розуміли, що це чисто демонстраційні дії. А коли "Ессен" підійшов, ми вирішили спробувати, що ж може наш "Нептун". Перші пуски не були настільки вдалі, як по крейсеру "Москва", але тоді вперше був пошкоджений цей фрегат "Ессен". Було там декілька "двохсотих" у них на борту, наскільки мені відомо. Корабель терміново повернувся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті,
– розповів Олексій Неїжпапа.
Він додав, що одним з найцікавіших був той факт, що окупанти збили свій власний літак прямо біля берега, який здійснював прикриття кораблів з повітря.
Що цьому передувало
- Українську протикорабельну ракету "Нептун" розробили в київському конструкторському бюро "Луч". На озброєння ЗСУ її взяли у 2020 році.
- "Нептуни" призначались для знищення кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн та могли атакувати на відстань до 280 кілометрів.
- Коли у квітні 2022 року "Нептун" потопив російський крейсер "Москва", то WP написало, що наша ракета здивувала США. Зокрема, Марк Кансіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень заявив: "Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун", – це, перш за все, предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот".
- Тільки у липні 2022 року Генштаб ЗСУ підтвердив, що вони завдали суттєвих пошкоджень фрегату "Адмірал Ессен". Однак у квітні 2022 року голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив про гарні новини з українськими протикорабельними ракетами "Нептун".