ЗСУ вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона, але не варто цьому радіти, – Арестович пояснив чому
20 червня 2022 , 23:09
Джерело:ФЕЙГИН LIVE
Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України перебувають за менш ніж 20 кілометрів від Херсона. Радник глави ОП пояснив, чому цьому не варто радіти.
Відповідну інформацію радник глави ОП повідомив ввечері 20 чеврня. Про це він розповів на 117 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Арестович прокоментував просування ЗСУ в напрямку Херсона
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