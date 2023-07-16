ЗСУ взяли під контроль північну частину Старомайорського на Донеччині

Українські захисники взяли під контроль північну частину населеного пункту Старомайорське, що у Донецькій області. Окупанти намагалися відбити позиції, проте усі спроби були невдалими.

ЗСУ продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту. Зокрема, Сили оборони мають успіх на Бердянському напрямку.

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Сили оборони взяли під контроль частину Старомайорського

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ взяли під контроль північну частину Старомайорського, що у Донецькій області. Крім того, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення.

Дивіться на карті, де розташоване Старомайорське

Як бачимо, на карті DeepState станом на 20:55 не оновили інформацію щодо звільнення північної частини села на Донеччині. До слова, Старомайорське розташоване поблизу звільненого села Макарівка.

Старомайорське – село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області в Україні. Населений пункт розташований на межі із Запорізькою областю.

У Генштабі також повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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