Вогневий контроль над трасою Сватове – Кремінна уже за ЗСУ, – Гайдай

Упродовж уже декількох тижнів в інформаційному просторі лунають повідомлення про успіхи українських військових на Луганському напрямку. Глава ОВА розповів про те, яка ситуація на трасі Сватове – Кремінна та чи вдалось українським військовим взяти її під контроль.

Навіть під час зимових свят запеклі бої на Луганщині та на інших ділянках фронту не вщухають, однак нашим воїнам вдається просуватися та давати відсіч загарбникам. Зокрема, очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону констатував, що ЗСУ взяли під вогневий контроль дуже важливу трасу.

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Вогневий контроль не означає "фізичний"

Зауважмо, що поки українські військові фізично не контролюють трасу Сватове – Кремінна. Проте вони роблять усе, аби ворог не міг пересуватись цієї дорогою, щодня її атакуючи.

Там (по трасі – 24 Канал) уже достатньо небезпечно проїжджати від Сватового до Кремінної, тому вони (росіяни – 24 Канал) шукають нові логістичні рішення, їдучи, наприклад, через Старобільськ,

– сказав Гайдай.

Власне, окупантам доводиться через обстріли ЗСУ щоразу робити чимале коло, аби доставляти боєкомплекти у потрібні місця. Очільник області зазначив, що поблизу Луганська стоять черги з фур у понад 10 кілометрів. Ці машини перевантажують снаряди у КамАЗи, а ті уже доставляють зброю ворожим військовим.

З цих повідомлень Гайдай можна зрозуміти, що загарбникам зараз дуже непросто оборонятися на Луганському напрямку. Очевидно, рано чи пізно, але їм доведеться вчити "жест доброї волі", хоча й констатувати зараз щось зарано.

Логістичні проблеми виникають у противника також через те, що часто на ворожі склади навідується "бавовна". Нагадаємо, що не так давно, українській армії вдалось ліквідувати склад з боєкомплектами ворога поблизу Сватового.

До цієї теми зауважимо, що військовий оглядач Мусієнко впевнений у тому, що Росія робитиме усе, аби контролювати території Луганщини.

Зараз окупанти підтягують до Сватового та Кремінної ресурси, зокрема мобілізованих солдатів, щоб не "здати" регіон. Однак, очевидно, що це їм не допоможе.