Прийшов воювати з НАТО: поблизу Кліщіївки ЗСУ взяли у полон мера російського міста Чайковське
25 вересня 2023, 13:51Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
Збройні Сили України взяли у полон колишнього очільника російського міста Чайковське. Олексія Третьякова піймали поблизу Кліщіївки.
За словами мера-окупанта, він прийшов в Україну воювати з НАТО. Втім, "щось пішло не так".
Важливо Це були унікальні заходи: як в Андріївці ЗСУ знищили та взяли у полон керівництво окупантів
Мер російського міста потрапив у полон ЗСУ
У Держприкордонслужбі розповіли, що Олексій Третьяков – колишній очільник міста Чайковське – нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки.
Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український,
– зазначили у ДПСУ.
ЗСУ взяли у полон мера російського міста: дивіться відео
ЗСУ беруть у полон російських окупантів: останні новини
- Нагадаємо, що нещодавно в Андріївці ЗСУ знищили та взяли у полон керівництво окупантів. Як виявилось, українським героям вдалося взяти окупантів у кільце й замкнути його. Як наслідок, окупанти зазнали колосальних втрат. Унаслідок цього вдалося не тільки ліквідувати особовий склад ворога, але й керівництво загарбників.
- Також раніше Збройні Сили України взяли у полон 10 окупантів поблизу Кремінної, що у Луганській області. Росіяни розповіли, що їх обдурили, коли відправляли на фронт. Буцімто їм платять набагато менше, аніж обіцяли.
- Крім того, у мережі оприлюднювали відео, як наші захисники беруть окупантів у полон. Воїни ТрО хитрощами та без бою полонили щонайменше чотирьох ворогів.