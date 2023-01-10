Українським військовим вдалося захопити лазерний детектор вагнерівців

В Україні зафіксували незвичайний лазерний детектор, яким користувалися вагнерівці. ЗСУ зуміли заволоділи шоломом внаслідок бою з вагнерівцями.

Кадри, поширені в соціальних мережах, демонструють технологію раннього виявлення, яка отримала назву "Павук". Такий шолом найманці ПВК "Вагнера" використовують в Україні.

До речі Пригожин використовує Соледар, щоб зміцнити репутацію вагнерівців, – ISW

Українські військові захопили інструкцію до "Павука"

Ролик був опублікований 26 грудня українським військовим експертом Сергієм Флешем. Експерт розповів, що разом з пристроєм була захоплена російськомовна інструкція з експлуатації.

Шолом вагнерівців, який захопили українські воїни: відео

"Павук" – це легка система попередження, що використовується як пасивний військовий захист. Вона виявляє, аналізує та визначає напрямок лазерного випромінювання від лазерних систем наведення та лазерних далекомірів.

Інструкція щодо користування "Павука" / Фото із фейсбуку Сергія Флеша

ПВК "Вагнера" зазнає колосальних втрат в Україні