ЗСУ закріпилися на вигідних рубежах на Бахмутському напрямку: гарячі кадри бою
Джерело:Олександр Сирський
Українські військові крок за кроком просуваються на Бахмутському напрямку. Нашим воїнам вдалося закріпити на вигідних рубежах.
Відповідну інформацію 19 травня повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, нашим бійцям вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах.
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ЗСУ зачищають позиції окупантів
Олександр Сирський показав відео робота 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку.
Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах,
– повідомив Сирський.
На кадрах, які опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, помітно, як наші військові зачищають позиції окупантів. Крім того, українські бійці ведуть стрілецький бій.
Також на відео помітно, що один з наших бійців отримав поранення, після чого його відразу евакуювали.
Сирський показав роботу 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку: дивіться відео (Увага, на кадрах вразливі сцени 18+)
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- Українські військові поступово просувають на флангах на Бахмутському напрямку, коли ворог веде наступ у самому Бахмуті. Окупанти навіть вкотре заявили, що буцімто захопили Бахмут.
- Однак фейк росіян спростували в Міноборони України, заявивши про "фальстарт" з боку противника. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські сили контролюють південно-західну частину Бахмута.
- Водночас Маляр повідомила, що Росія стягнула в Бахмут більшу частину своїх резервів і посилила своє угруповання. Зокрема, 18 травня противник атакував Бахмут та околиці міста, але наші захисники відбили всі спроби окупантів.
- Маляр розповіла, що на окремих ділянках українські війська просунулися на 500 метрів.
- Крім того, в Міноборони України назвали втрати противника під Бахмутом. За словами міністра Олексія Резнікова, Росія щодня під Бахмутом може втрачати по батальйону. Загальні втрати противника на цьому напрямку можуть сягати до 70 тисяч вбитими і пораненими.