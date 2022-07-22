ЗСУ завдали 230 вогневих ударів, вороги після втрат відмовляються іти у бій: ситуація на Півдні

Особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ боїться йти в бій. Попередньо відомо, що ворог на Півдні вже втратив понад три десятки солдатів упродовж доби 21 липня.

Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Загалом із 24 лютого окупанти втратили 38 850 одиниць особового складу.

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ЗСУ завдали ворогу втрат

Усього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань,

– повідомило командування.

Додали також, що наші авіатори протягом 21 липня:

завдали 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. З них 5 – бомбардувальниками та літаками штурмової авіації, а гелікоптерними парами – 3;

вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;

вдарили по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Пояснили, що внаслідок атак ЗСУ окупанти втратили:

35 одиниць особового складу;

самохідну гаубицю "Мста-С";

2 безпілотні розвідники;

3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

Проте оперативне командування "Південь" додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Окупанти бояться йти воювати

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, проте контрольована – ворог обороняється, тримаючись за відступні рубежі.

Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій,

– розповіли в ОК "Південь".

Щоправда, надвечір 21 липня ворог із відчаю вдарив у район Потьомкиного, що на Херсонщині. Наші сили не зазнали втрат, а окупанти боягузливо ретирувалися.

У морі без змін, у Придністров'ї ситуація контрольована

У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях. Поруч з ними 1 великий десантний корабель,

– пояснило командування.

Додали, що на Одещині росіяни проводили інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих "повідомлень-жахачок" своїх псевдоуспіхів.

У напрямку Придністров'я ситуація стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається.

Коротко про новини з Півдня

21 липня Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів. Атаки були в районі Великої Олександрівки й Ольгиного.

У ніч проти 21 липня росіяни обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури.

19 липня внаслідок обстрілу Одеси постраждала новонароджена дитина. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що дитину госпіталізували. Її стан стабільний і не важкий.

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