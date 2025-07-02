Резонансна подія, – ексофіцер ПС оцінив наслідки удару по пункту управління росіян на Донеччині

ЗСУ завдали ракетного удару по Донецькому колишньому інституту кольорових металів, де росіяни розташували штаб. Внаслідок удару загинув російський підполковник Руслан Горячкін, а також були поранені й вбиті інші офіцери.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу розповів, що наслідки цього удару для України є позитивними, оскільки було знищено одного з головних офіцерів. Зокрема загинув російський підполковник Руслан Горячкін.

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Чому цей удар такий важливий

"Це резонансна подія, яка знову призводить до психологічного тиску на території Росії. Зрозуміло, що Росія недбало ставиться до свого особового складу", – сказав Анатолій Храпчинський.

Він зазначив, що понад мільйон росіян загинули або були поранені під час повномасштабного вторгнення. За його словами, головним завданням Збройних сил України є знищення ключових російських генералів, адже це руйнує ієрархію командування та суттєво знижує здатність керувати підрозділами.

Також він підкреслив, що саме тому цей удар був виправданим – навіть попри те, що для нього використали ракети, яких залишилося небагато. Адже йдеться про втрати, які Росія в іншому випадку могла б спрямувати на продовження війни проти України.