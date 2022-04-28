ЗСУ завдали ворогу значних втрат й окупанти вивели на територію Росії одну зі своїх БТГр

Українські військові продовжують героїчно боротися проти росіян. Вони завдають їм таких ударів, що ворог виводить підрозділи на територію Росії.

Саме про одну з таких ситуацій повідомили в Генштабі ЗСУ. Тепер російські окупанти мусять перегруповувати сили.

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Відомо, що ворог вивів для відновлення боєздатності на територію Росії батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ. Це сталося через значні втрати в особовому складі та військовій техніці,

– заявили наші воїни.

Також росіяни перемістили з Бєлгородської області Росії на Харківщину батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу. Ворог підступно продовжує повітряну розвідку безпілотниками.

Останні новини від Генштабу

Генштаб розповів про оперативну інформацію на фронті станом на 18:00 28 квітня. Ворожа наступальна операція триває.

Російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Вони намагалися утримати Рубіжне на Луганщині, але все було безуспішно і росіяни відступили.

Як повідомили в Генштабі, ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою, що на Харківщині. Вдалося це завдяки злагодженій роботі сил оборони України.

Що кажуть про ситуацію в Офісі Президента: дивіться відео