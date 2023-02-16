Між регулярною армією Росією і вагнерівцями – жорстка конкуренція, – Череватий
Джерело:"РБК-Україна"
Росія кинула на Бахмутський напрямок вагнерівців, яких намагається замінити регулярною армією. Між ПВК "Вагегнера" і регулярною армією Росії триває жорстка конкуренція.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, вагнерівці не мають своїх боєзапасів і вони намагались, використовуючи лобістськими зусиллями Євгєній Пригожина, забирати собі кращі боєприпаси.
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Пригожин дратує російський генералітет і керівників регулярної армії
"Вони (вагнерівці – 24 Канал) використовують авіаційну підтримку регулярних військ. До того ж і в районі Соледара, і в районі Бахмута ми бачимо, що додається багато підрозділів мотострілецьких військ", – сказав він.
Сергій Череватий наголосив, що російський генералітет і керівників підрозділів регулярної армії дратує, що Пригожин приписує собі успіхи під Бахмутом.
Однак піар-кампанія Пригожина продовжує робити акцент на тому, що саме він – хедлайнер цієї ділянки фронту. Це, звичайно, дратує російський генералітет, керівників підрозділів регулярної армії. Плюс, він дозволяє собі зневажливе ставлення до них,
– сказав речник.
Разом з тим, Череватий вважає, що протистояння вагнерівців і регулярної армії – "це чіткий маркер кризи їхньої державності".
"Адже в них воюють "штрафбати" і "дика дивізія" – напівавтономні, зі своєю окремою пропагандою, яка не завжди йде в унісон з загальноросійськими меседжами", – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Також він сказав, що координація у вагнерівців та регулярної армії "далека від ідеальної". Причина, за словами Череватого, криється у недовірі один до одного, конкуренції та несприйнятті один одного.
Вагнерівці вважають регулярну армію слабаками. А регулярна армія не сприймає контингент ПВК, як і самого Пригожина – він не військова людина, до того ж у минулому відсидів,
– резюмував речник.
Як Росія використовує вагнерівців на війні в Україні
- Росія через шалені втрати вимушена використовувати різні засоби для продовження війни в Україні. Так, Владімір Путін використовує вагнерівців, які останнім часом воювали на Бахмутському напрямку.
- Причому слід зазначити, що значна частина вагнерівців – це зеки, яких завербували з російських в'язниць. Росія використовувала їх як живий щит, щоб виявляти позиції українських військ.
- Водночас бойовий потенціал ПВК "Вагнера" помітно зменшився. Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що серед найманців Пригожина в Україні загинув кожен 5. Також кожен 10 зазнав важкого поранення без шансів на повернення.
- Керівник ПВК "Вагнера" Пригожин вирішив припинити вербувати зеків.