Ракети й "Шахеди" летіли одночасно: у ЗСУ заявили про надзвичайно щільну атаку Одещини

Російські військові вночі 25 вересня атакували Одеську область ракетами та дронами-камікадзе. У ЗСУ заявили, що атака росіян була надзвичайно щільна.

Масована атака по Одеській області тривала понад півтори години. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Гуменюк заявила, що робота ППО була успішна

За її словами, нічна атака російських військових характеризувалася надзвичайною щільністю на об'єкти інфраструктури. Як сказала Гуменюк, надходження дронів і ракет було дуже щільним.

Фактично одночасно в одному напрямку були зафіксовані дрони і ракети, зокрема ракети різного типу,

– сказала вона.

Як розповіла речниця, сили ППО були змушені збивати повітряні цілі окупантів над житловими кварталами і житловою зоною. Через це бойова робота мала певні наслідки.

Гуменюк зазначила, що бойова робота та уламки завдали шкоди приватним будинкам, складським приміщенням, приватному виробництву. Водночас вона наголосила, що робота ППО була дуже результативною.

Спікерка повідомила, що нічна атака росіян була масованою і комбінованою. За її словами, удар прийшовся по припортовій інфраструктурі.

Зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу та готелю що поруч, який багато років не працює. Однак Росія вирішила, що це нібито центр прийняття рішень.

Масована атака 25 вересня: подробиці