А-50 досі не з’являється ні в Ростовській області, ні в Азовському морі, – Повітряні сили

Вже довгий час після збиття росіяни не виводять на чергування новий літак ДРЛВ А-50. Цих бортів немає на чергуванні як в Азовському морі, так і в Ростовській області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Зазначимо, що ЗСУ збили російський літак А-50 ще 23 лютого.

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А-50 досі не фіксують

Юрій Ігнат розповів, що вже тривалий час Повітряні Сили не фіксують літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – його немає ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Водночас росіяни рано чи пізно підійматимуть у небо черговий А-50.

Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що перебувають на зберіганні – наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко,

– наголосив він.

Речник Повітряних Сил додав, що загарбникам потрібні ці літаки для того, щоб планувати удари по Україні, а також проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої території.

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