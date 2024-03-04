А-50 досі не з’являється ні в Ростовській області, ні в Азовському морі, – Повітряні сили
Вже довгий час після збиття росіяни не виводять на чергування новий літак ДРЛВ А-50. Цих бортів немає на чергуванні як в Азовському морі, так і в Ростовській області.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Зазначимо, що ЗСУ збили російський літак А-50 ще 23 лютого.
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А-50 досі не фіксують
Юрій Ігнат розповів, що вже тривалий час Повітряні Сили не фіксують літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – його немає ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Водночас росіяни рано чи пізно підійматимуть у небо черговий А-50.
Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що перебувають на зберіганні – наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко,
– наголосив він.
Речник Повітряних Сил додав, що загарбникам потрібні ці літаки для того, щоб планувати удари по Україні, а також проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої території.
Літак А-50: останні новини
- Британська розвідка підтвердила, що після втрати другого судна Кремль вже припинив польоти цих літаків. А-50 потрібні росіянам, тому вони найімовірніше будуть розконсервовувати їх старі борти. Наразі збиття борта позначається на обізнаності екіпажів інших літаків.
- Водночас після втрати двох літаків А-50 росіяни схаменулися й вирішили перезапустити виробництво цього повітряного судна. За словами окупантів, цей літак "дуже потрібний збройним силам Росії" та вже почали фантазувати про "успіх експорту" цих повітряних суден.
- Журналісти встановили, що ще один літак ДРЛВ А-50 противник зберігає за 130 кілометрів від лінії фронту. Він перебуває в аеропорту "Таганрог-Південний".