Доволі дорога одиниця, – військовий експерт про збитий Су-34 біля Єнакієвого
ЗСУ збили російський літак Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого у Донецькій області. Це досить дорогий літак, який окупанти застосовують на лінії зіткнення під час штурмів.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. За його словами, дуже важливо, що ЗСУ знищують таку авіацію, бо у росіян є дефіцит пілотів винищувачів. Росія ще має багато Су-34, але невідомо, скільки з них ще перебувають у бойовому стані.
До теми Один пілот загинув, інший "готується": ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієво
Українські військові знищили важливий для ворога літак
Крамаров зазначив, що це яскрава перемога Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Він пояснив, що літак Су-34 обладнаний ракетами Х-59. Росія використовує тактичну авіацію типу Су-34 при штурмах на лінії зіткнення.
Надзвичайно важливим є те, що наші зенітно-ракетні війська збили таку ціль. Як ми знаємо, у Росії значний дефіцит кадрів пілотів винищувачів. Такої техніки ще багато у їхньому озброєнні. Але сказати, скільки на сьогодні Су-34 перебуває у бойовому стані, ми не можемо,
– зауважив фахівець.
Військовий експерт додав, що під час наступу загарбники використовують не лише штурмовики типу Су-25 або гвинтокрили, але й багатоцільові винищувачі Су-30, Су-35 та Су-34.
ЗСУ підтвердили збиття Су-34 біля Єнакієво: дивіться відео
ЗСУ збили російський Су-34 біля Єнакієвого: що відомо
- У телеграм-каналах у п'ятницю, 3 березня, з'явились повідомлення про те, що у Донецькій області поблизу захопленого міста Єнакієве невдало приземлився ворожий літак. Над населеним пунктом було видно величезний стовп диму.
- Згодом ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієвого. Відомо, що один з пілотів вже загинув. Другий готується скласти йому компанію на концерті у Кобзона. Загарбники доліталися близько 13:30 у районі Єнакієвого.
- У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що такою новиною українців потішили зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Саме вони "приземлили" Су-34.
- Роман Храменко – гауляйтер Єнакієвого – у соцмережах радів, що пілоти встигли катапультуватися. Але, як бачимо, фортуна повернулася до них іншим боком.