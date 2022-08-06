У небі над Миколаївщиною ЗСУ виявили та знищили ворожий безпілотник

російські окупанти не припиняють спроб проводити розвідку з допомогою своїх безпілотників. Зазвичай це приводить лише до скорочення кількості їхніх бортів.

Миколаївщина продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Окрім того, ворог не припиняє спроб здійснювати аеророзвідку, але особливими успіхами похизуватися не може.

Читайте до теми росіяни знову обстріляли Миколаївщину: загинула пенсіонерка, є поранені

ЗСУ збили ворожий безпілотник над Миколаївщиною

В повітряному командуванні "Південь" повідомили, що 6 серпня наші воїни у небі над Миколаївщиною виявили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Довго він в польоті не пробув – влучними пострілами наші герої знищили ворожий борт.

Війна росії з Україною: останні новини

Через напад російських окупантів Україна зазнала великих збитків. У Київській школі економіки повідомили, що їх підрахунками займаються кілька аналітичних центрів.

гауляйтер гура не дожив до окупованого Криму. Після успішного замаху врятувати його не змогли. "Привіт" від партизанів отримав ще один зрадник – сальдо. За словами Арестовича, він отруївся "несвіжим алкоголем".

Мешканці Мелітополя відмовляються співпрацювати з ворогом. росіяни погрожують, що будуть розстрілювати всіх, хто чинить спротив.

Дивіться також – 40 росіян разом із технікою: відео потужного удару ЗСУ по позиціях росіян на Півдні